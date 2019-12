BETATT AV MAT

Stian Rønning fra Namsos er en ekte gourmet. Siden ungdommen har en stor del av 34-åringens hverdag handlet om nettopp mat – både på fritida og i arbeidshverdagen.

– Interessen for god mat har jeg hatt så lenge jeg kan huske, men den har utviklet seg i takt med at jeg ble eldre. Likevel er det ingen tvil om at mat-interessen ble større da jeg kom inn i Rema 1000-systemet, sier Stian.

Det var som 15-åring at han fikk sin første praksisuke hos Rema 1000 i Namsos. Senere fikk han sommerjobb og etter hvert fast ansettelse. Nå er namsosingen utdannet med fagbrev i butikkfaget, har tatt mange kurs – og fått tjue års erfaring.